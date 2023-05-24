Решила сначала написать, а потом уже монтировать. Потому что терпения нет. Всем кто мне говорил типа фу, че там делать в этом Каире, не зрелищно, грязно, скучно и так далее... А вы вообще чего сюда ехали? Посмотреть на шикарные дворцы в позолоте что ль? Так это в Питер надо, или в Европу куда-нибудь...

Какая разница грязно, чисто, золото, дерево, песок, брусчатка?! Это же история! Прикоснуться к тысячелетней истории, этот же круто!!! А то, что это совсем, кардинально, абсолютно другой народ! Другая страна, одежда, еда, язык... Блин, мне так интересно наблюдать за жизнью ОБЫЧНЫХ людей, чем они живут, что делают, эти узкие улочки, хаос, лепёшки и фрукты в лотках, стаи собак, да абсолютно всё другое, новое, интересное!

Я думаю главное отличие в том, что мы не поехали как все. Мы не взяли экскурсию общую, где 45 человек в автобусе всю ночь в полудреме ползут в Каир, потом как раненые носятся на жаре по основным туристическим местам и снова умотанные ползут назад по отелям.

Мы поехали индивидуально с egyptgid Спасибо огромное за организацию! Всё только для нас, как мы ходим, куда мы хотим, ещё и на 2 дня, а главное по цене общей экскурсии от отеля))) Отдельное спасибо нашему гиду Магаури! Я не ощутила очереди, ибо мы в них не стояли! Для нас везде был отдельный вход, лучшие ракурсы для фото и лодка по Нилу тоооооолько для нас одних

Египет в моём сердце! Я не ожидала, что получу столько впечатлений, информации и приключений, честно! К сожалению, мы не попадаем в новый музей, он открыт частично и пока там особо нечего смотреть. И мы не попали на лазерное шоу с пирамидами, проводится в определённые дни...

Но значит у меня будет повод вернуться))) И ещё не могу не сказать про владельца отеля, который мы выбрали на букинге, чтобы остановиться у самих пирамид в Гизе. Он нас так встречал, будто ждал именно Басмановых и Кочуровых) Спасибо этой стране, этому городу за этот волшебный день. Завтра будет ещё день впечатлений, которые я точно буду вспоминать до пенсии и после.