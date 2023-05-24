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Экскурсионное агенство Egyptgid

Наша команда Egyptgid занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий по Египту с курортов Красного моря - Хургады и Шарм-эль-Шейха. Мы работаем в сфере туризма с 2017 года, и за это время мы влюбили в Египет более 10 000 туристов, о чем свидетельствуют сотни отзывов и фото в наших соцсетях и на сайте.

Наша задача - насытить ваш отдых новыми незабываемыми впечатлениями, познакомить с историей и красотами этой чудесной страны. А главное сделать это качественно и безопасно. На сайте представлены актуальные популярные предложения по экскурсиям в Египте на 2023 год, с подробным описанием программы и ценами. Вы сможете подобрать себе идеальный тур, исходя из ваших возможностей и желаний.

Популярные экскурсии

акция
Иерусалим

Иерусалим
126$ 120$
19:30-2:00
Понедельник, четверг
Шарм-эль-Шейх
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акция
Каир без магазинов

Каир без магазинов
50$ 45$
01:00-00:00
Вторник, суббота
Хургада
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Сафари на квадроциклах

Сафари на квадроциклах
12$
09:00-11:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00
Ежедневно
Шарм-эль-Шейх
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Заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте

Заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте
20$
9:00-16:00
Ежедневно
Шарм-эль-Шейх
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Дайвинг

Дайвинг
18$
09:00-16:00
Ежедневно
Хургада
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Хамам

Хамам
от 15$
10:00-16:00
Ежедневно
Хургада
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Часто задаваемые вопросы

Выбрав понравившуюся экскурсию, вы можете написать или позвонить нам в любом месенджере или оставить заявку на сайте. В сообщении укажите:

  • название экскурсии
  • какого числа хотите поехать
  • сколько взрослых и детей (их возраст) едут
  • название вашего отеля
  • номер комнаты

После заявки мы свяжемся с вами и подтвердим заказ, или предложим другие свободные даты. Оплата происходит в день экскурсии гиду в автобусе или сопровождающему.

Это своего рода пароль, по которому вас будет забирать трансфер. Чтобы ни вы, ни мы не запутались в фамилиях и не забрали чужих туристов, в качестве опознавательного знака мы используем номер вашей комнаты.

Если ваш отельный гид запугивает вас, чтобы вы никому не сообщали свой номер комнаты, якобы это не безопасно. Это неправда, с этой информацией никто сделать ничего не сможет.

Выбрав понравившуюся экскурсию, вы можете написать или позвонить нам в любом месенджере или оставить заявку на сайте. В сообщении укажите:

  • название экскурсии
  • какого числа хотите поехать
  • сколько взрослых и детей (их возраст) едут
  • название вашего отеля
  • номер комнаты
  • укажите дополнения или изменения в программе экскурсии 

После заявки мы сделаем расчет и свяжемся с вами, чтобы уточнить все детали.

Для бронирования индивидуальных туров необходимо внести залог 50$ (100$ если летите на самолете). Эта сумма идет на бронь гида, машины с водителем (или билетов на самолет) или яхты с командой. В случае отказа от экскурсии менее чем за 48 часов залог не возвращается.

За предоплатой мы можем подъехать к вам в отель или также принять переводом на банковскую карту по курсу 1$=80₽.

Остальная сумма отдается наличными в день экскурсии вашему личному гиду.

Покупая на родине путевку в Египет, вы также приобретаете стандартную страховку. Эта страховка действует на территории всего Египта вне зависимости от того, куда и с кем вы поедете на экскурсии. Страховка не действует, если вы на момент страхового случая находитесь в алкогольном опьянении.

Также владельцы яхт, квадроциклов, автобусов на исторических направлениях обязательно имеют лицензию и страховку и несут за вас полную ответственность. Это строго курируется военными.

Лучше бронировать за день до экскурсии. Можно даже накануне, но может уже не быть свободных мест.

Если индивидуальная экскурсия, то лучше за 3-4 дня, чтобы мы успели подобрать отличного исторического гида (если поездка по историческим местам) или яхту (если вас интересует морская экскурсия).

В Шарм-эль-шейхе на все экскурсии трансфер из/в отель включен.

В Хургаде трансфер включен, если отель находится в черте города Хургада.

Из загородных районов Эль Гуна, Сахл Хашиш, Макади Бей трансфер оплачивается отдельно 15$ за машину в обе стороны (до 4х человек).

Из района Сафага трансфер также оплачивается отдельно 20$ за машину в обе стороны (до 4х человек).

Так как наши экскурсии не авторские, то мы лично на них не присутствуем. Но с вами всегда будет русскоговорящий гид или сопровождающий.

Также мы всегда с вами на связи в мессенджерах и если у вас возникнут вопросы или пожелания, вы можете нам писать или звонить в любое время. Даже если у вас нет местной сим-карты или интернета, можно попросить гида связаться с нами и мы быстро все решим.

Отзывы

Фото клиента
Сафари на квадроциклах
Супер , все понравилось
24.05.2023

Ольга

Дельфинарий
Хочется поблагодарить агентство за помощь в исполнении мечты одной прекрасной девушки.
За несколько часов до представления быстро решили вопрос, предоставили отдельный транспорт и самое важное, что все было чётко отработано, т. к. поход в дельфинарий был подарком третьему лицу.
Спасибо вам за оперативность, отзывчивость и хорошее настроение❤️
05.05.2023

Elinor

Фото клиента
Морская прогулка: 5в1
Мы в восторге! От Египта, от моря, от экскурсии! Спасибо вам за организацию экскурсии. Пока плавали, русскоговорящие туристы обсуждали стоимость экскурсии. Могу точно сказать, что ценник от egyptgid был самым низким.

Наши знакомые, которые до этого отдыхали в Шарм-эль-Шейх отговаривали от морской экскурсии. По их рассказам их там выбросили в море, которое штормило, они не могли выбраться и рядом не было никого из сотрудников.

У нас наоборот: с каждым из ребят, кто решился плавать с аквалангом рядом находился инструктор. С каждым!!!! Если плавали просто с масками, всегда рядом находились ребята, которые спрашивали всё ли нормально?

Единственный момент, обед был часа в 2. Если с детьми, возьмите с собой перекус из отеля, могут просить кушать раньше, когда накупаются)))) Мы увидели дельфинов!!! Капитан чуть отклонился от курса ради них, полный восторг!

И рыбалка, и катание на банане, всё супер! Всё, что мы слышали ранее о Египте отрицательного оказалось мифом. Может, конечно, от людей зависит. Но нам всё очень понравилось! Очень простые, добрые, безотказные люди. Островок гостеприимства среди выжженной пустыни
28.04.2023

Инна

Фото клиента
Каир индивидуально

Решила сначала написать, а потом уже монтировать. Потому что терпения нет. Всем кто мне говорил типа фу, че там делать в этом Каире, не зрелищно, грязно, скучно и так далее... А вы вообще чего сюда ехали? Посмотреть на шикарные дворцы в позолоте что ль? Так это в Питер надо, или в Европу куда-нибудь...

Какая разница грязно, чисто, золото, дерево, песок, брусчатка?! Это же история! Прикоснуться к тысячелетней истории, этот же круто!!! А то, что это совсем, кардинально, абсолютно другой народ! Другая страна, одежда, еда, язык... Блин, мне так интересно наблюдать за жизнью ОБЫЧНЫХ людей, чем они живут, что делают, эти узкие улочки, хаос, лепёшки и фрукты в лотках, стаи собак, да абсолютно всё другое, новое, интересное! 

Я думаю главное отличие в том, что мы не поехали как все. Мы не взяли экскурсию общую, где 45 человек в автобусе всю ночь в полудреме ползут в Каир, потом как раненые носятся на жаре по основным туристическим местам и снова умотанные ползут назад по отелям. 

Мы поехали индивидуально с egyptgid Спасибо огромное за организацию! Всё только для нас, как мы ходим, куда мы хотим, ещё и на 2 дня, а главное по цене общей экскурсии от отеля)))  Отдельное спасибо нашему гиду Магаури! Я не ощутила очереди, ибо мы в них не стояли! Для нас везде был отдельный вход, лучшие ракурсы для фото и лодка по Нилу тоооооолько для нас одних

Египет в моём сердце!  Я не ожидала, что получу столько впечатлений, информации и приключений, честно! К сожалению, мы не попадаем в новый музей, он открыт частично и пока там особо нечего смотреть. И мы не попали на лазерное шоу с пирамидами, проводится в определённые дни... 

Но значит у меня будет повод вернуться)))  И ещё не могу не сказать про владельца отеля, который мы выбрали на букинге, чтобы остановиться у самих пирамид в Гизе. Он нас так встречал, будто ждал именно Басмановых и Кочуровых) Спасибо этой стране, этому городу за этот волшебный день. Завтра будет ещё день впечатлений, которые я точно буду вспоминать до пенсии и после.

24.04.2023

Инна

Батискаф
Очень рекомендую брать экскурсии у Хани. Отличная организация. У нас была индивидуальная доставка до места экскурсии на машине, обратно также встретили и вернули в отель, все быстро и четко. Брали экскурсию - батискаф, очень понравилось, не затянутая. Также брали индивидуальный трансфер из аэропорта и потом обратно от отеля в аэропорт, быстро не дорого, и очень удобно. Цены гораздо дешевле, чем предлагали в отеле и от оператора на экскурсии! Спасибо.
03.04.2023

Мария

Райский остров
Отдыхали в начале февраля 2023 года. В Египте далеко не первый раз... Поэтому захотелось просто драйва на море, обзвонили много компаний, пока не попали сюда, на менеджера Галину! (что очень порадовало). В итоге нам с новыми друзьями с отеля Алибаба и Аладин (11 человек) предложили скоростной катер (яхточку можно сказать). Около 4х часов покатушек на море с заходом на Райский остров и купание/ныряние у рифов. Короче супер!!! Спасибо. P.S. Оплатили Сбером кстати :)
16.03.2023

Владимир

Луксор
Были на экскурсии в Луксор в ноябре 2021 года. До сих пор с улыбкой вспоминаем замечательного гида - грамотный и очень веселый. Мы были с детьми и ничуть не устали. Организация на очень хорошем уровне. К сожалению, так вышло, что мы съездили сначала в Каир с другой фирмой. Это небо и земля! Там гид присутствовал только в Каире, а везли нас туда и обратно с полной тишине, даже не было сопровождающего, понимающего по-русски!
13.03.2023

Ольга

Каир индивидуально
Экскурсия довольно насыщенная. Много храмов, прогулка по Нилу и многое другое. Остались очень довольны. Гид подробно рассказывал о истории Египта и достопримечательностей.
12.03.2023

Anisim_ru

Фото клиента
Гора Моисея
Поездка была одной из самых запоминающихся в моей жизни (я много где бывала, есть с чем сравнить), просто нереальная! Хоть и физически сложная, отсыпаемся весь день))
01.03.2023

Катя

Фото клиента
Полёт на парашюте за катером
Добрый день, спасибо Вам большое за организацию экскурсий) однозначно стоило разнообразить отельную жизнь нам в к понравилось, все очень комфортно, люди приятные, не к чему придраться, 10 из 10) если будем ещё в Египте- обязательно обратимся к Вам)
26.02.2023

Маргарита

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Хургада, губернация Красное море,
Эль Каусер Б, строение 59, офис 7

+201005077641

egyptgid.excursions@gmail.com

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