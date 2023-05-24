Наша команда Egyptgid занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий по Египту с курортов Красного моря - Хургады и Шарм-эль-Шейха. Мы работаем в сфере туризма с 2017 года, и за это время мы влюбили в Египет более 10 000 туристов, о чем свидетельствуют сотни отзывов и фото в наших соцсетях и на сайте.
Наша задача - насытить ваш отдых новыми незабываемыми впечатлениями, познакомить с историей и красотами этой чудесной страны. А главное сделать это качественно и безопасно. На сайте представлены актуальные популярные предложения по экскурсиям в Египте на 2023 год, с подробным описанием программы и ценами. Вы сможете подобрать себе идеальный тур, исходя из ваших возможностей и желаний.
Выбрав понравившуюся экскурсию, вы можете написать или позвонить нам в любом месенджере или оставить заявку на сайте. В сообщении укажите:
После заявки мы свяжемся с вами и подтвердим заказ, или предложим другие свободные даты. Оплата происходит в день экскурсии гиду в автобусе или сопровождающему.
Это своего рода пароль, по которому вас будет забирать трансфер. Чтобы ни вы, ни мы не запутались в фамилиях и не забрали чужих туристов, в качестве опознавательного знака мы используем номер вашей комнаты.
Если ваш отельный гид запугивает вас, чтобы вы никому не сообщали свой номер комнаты, якобы это не безопасно. Это неправда, с этой информацией никто сделать ничего не сможет.
Выбрав понравившуюся экскурсию, вы можете написать или позвонить нам в любом месенджере или оставить заявку на сайте. В сообщении укажите:
После заявки мы сделаем расчет и свяжемся с вами, чтобы уточнить все детали.
Для бронирования индивидуальных туров необходимо внести залог 50$ (100$ если летите на самолете). Эта сумма идет на бронь гида, машины с водителем (или билетов на самолет) или яхты с командой. В случае отказа от экскурсии менее чем за 48 часов залог не возвращается.
За предоплатой мы можем подъехать к вам в отель или также принять переводом на банковскую карту по курсу 1$=80₽.
Остальная сумма отдается наличными в день экскурсии вашему личному гиду.
Покупая на родине путевку в Египет, вы также приобретаете стандартную страховку. Эта страховка действует на территории всего Египта вне зависимости от того, куда и с кем вы поедете на экскурсии. Страховка не действует, если вы на момент страхового случая находитесь в алкогольном опьянении.
Также владельцы яхт, квадроциклов, автобусов на исторических направлениях обязательно имеют лицензию и страховку и несут за вас полную ответственность. Это строго курируется военными.
Лучше бронировать за день до экскурсии. Можно даже накануне, но может уже не быть свободных мест.
Если индивидуальная экскурсия, то лучше за 3-4 дня, чтобы мы успели подобрать отличного исторического гида (если поездка по историческим местам) или яхту (если вас интересует морская экскурсия).
В Шарм-эль-шейхе на все экскурсии трансфер из/в отель включен.
В Хургаде трансфер включен, если отель находится в черте города Хургада.
Из загородных районов Эль Гуна, Сахл Хашиш, Макади Бей трансфер оплачивается отдельно 15$ за машину в обе стороны (до 4х человек).
Из района Сафага трансфер также оплачивается отдельно 20$ за машину в обе стороны (до 4х человек).
Так как наши экскурсии не авторские, то мы лично на них не присутствуем. Но с вами всегда будет русскоговорящий гид или сопровождающий.
Также мы всегда с вами на связи в мессенджерах и если у вас возникнут вопросы или пожелания, вы можете нам писать или звонить в любое время. Даже если у вас нет местной сим-карты или интернета, можно попросить гида связаться с нами и мы быстро все решим.
Решила сначала написать, а потом уже монтировать. Потому что терпения нет. Всем кто мне говорил типа фу, че там делать в этом Каире, не зрелищно, грязно, скучно и так далее... А вы вообще чего сюда ехали? Посмотреть на шикарные дворцы в позолоте что ль? Так это в Питер надо, или в Европу куда-нибудь...
Какая разница грязно, чисто, золото, дерево, песок, брусчатка?! Это же история! Прикоснуться к тысячелетней истории, этот же круто!!! А то, что это совсем, кардинально, абсолютно другой народ! Другая страна, одежда, еда, язык... Блин, мне так интересно наблюдать за жизнью ОБЫЧНЫХ людей, чем они живут, что делают, эти узкие улочки, хаос, лепёшки и фрукты в лотках, стаи собак, да абсолютно всё другое, новое, интересное!
Я думаю главное отличие в том, что мы не поехали как все. Мы не взяли экскурсию общую, где 45 человек в автобусе всю ночь в полудреме ползут в Каир, потом как раненые носятся на жаре по основным туристическим местам и снова умотанные ползут назад по отелям.
Мы поехали индивидуально с egyptgid Спасибо огромное за организацию! Всё только для нас, как мы ходим, куда мы хотим, ещё и на 2 дня, а главное по цене общей экскурсии от отеля))) Отдельное спасибо нашему гиду Магаури! Я не ощутила очереди, ибо мы в них не стояли! Для нас везде был отдельный вход, лучшие ракурсы для фото и лодка по Нилу тоооооолько для нас одних
Египет в моём сердце! Я не ожидала, что получу столько впечатлений, информации и приключений, честно! К сожалению, мы не попадаем в новый музей, он открыт частично и пока там особо нечего смотреть. И мы не попали на лазерное шоу с пирамидами, проводится в определённые дни...
Но значит у меня будет повод вернуться))) И ещё не могу не сказать про владельца отеля, который мы выбрали на букинге, чтобы остановиться у самих пирамид в Гизе. Он нас так встречал, будто ждал именно Басмановых и Кочуровых) Спасибо этой стране, этому городу за этот волшебный день. Завтра будет ещё день впечатлений, которые я точно буду вспоминать до пенсии и после.
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